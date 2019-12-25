Иномарка врезалась в дерево и загорелась на Приморском шоссе

В машине в момент ДТП находились два человека.

В ночь на 14 мая в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Водитель, управляя Mercedes AMG S63, не справился с управлением и врезался в дерево на Приморском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Уточняется, что за рулем иномарки находилась женщина. После столкновения с деревом машина обратно вылетела на проезжую часть и через некоторое время загорелась.

Возгорание удалось ликвидировать к 02:42 по мск. Кроме водителя в Mercedes в момент ДТП находился еще один человек. Никто из них не пострадал. Однако на снимках, которые появились в сети видно, что сама машина превратилась в металлолом.

Ранее мы писали, что на улице Бакунина у иномарки вспыхнула дверь.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.