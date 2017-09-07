Игрок "Кристалла" рассказала о подготовке к "Финалу четырех" Кубка России по футзалу

Спортсменка подчеркнула, что главная задача команды "Кристалл" — победа во всех турнирах, и такая установка мотивирует её и помогает достигать успехов.

В ближайшую субботу и воскресенье, 28 и 29 февраля, в петербургском спорткомплексе Nova Arena состоится турнир "Финал четырёх" Кубка России по футзалу среди женщин. Перед решающими играми спортсменка команды "Кристалл" Татьяна Гаспарян поделилась своими впечатлениями и рассказывала о подготовке в интервью изданию "Петербургский дневник".

Спортсменка рассказала, что заинтересовалась футболом в детстве, наблюдая за игрой ребят на футбольной площадке недалеко от дома в Анапе. Однажды девушка решила поговорить с тренером, живущим неподалёку, и вскоре попала в детскую команду, участвуя в турнирах, таких как "Мини-футбол — в школу".

Переезд в Петербург произошёл после того, как Татьяну заметили на турнире по большому футболу, где она выступала за мужскую команду. Позже тренер пригласил её на просмотр в спортивную школу олимпийского резерва №2 Невского района, и спустя год Татьяна перебралась в Петербург вместе с матерью. Девушка призналась, что до сих пор испытывает трудности адаптации к петербургскому климату, особенно осенью, поскольку тёмные ноябрь и декабрь делают жизнь мрачной и тяжёлой.

Татьяна Гаспарян вспомнила, что раньше играла на позиции центрального защитника и опорного полузащитника, но перешла в футзал, где пришлось освоить умение одинаково качественно действовать как в защите, так и в атаке.

Спортсменка подчеркнула, что главная задача команды "Кристалл" — победа во всех турнирах, и такая установка мотивирует её и помогает достигать успехов. Она добавила, что многолетнее соперничество с командой "Норманочка" из Нижнего Новгорода не кажется ей скучным, поскольку это единственные серьёзные соперники в женском чемпионате России, причём обе команды являются основой национальной сборной.

Игрок подтвердила, что полуфинальный матч Кубка России с "Норманочкой" на домашнем стадионе придаст дополнительное чувство комфорта и уверенности, но также создаст дополнительную ответственность перед болельщиками и руководством.

Говоря о возможном финале турнира, она выразила надежду, что вторая полуфинальная пара сможет создать интересную борьбу, добавив, что видит потенциал и у команды из Орла. Женщина заметила, что давно играет против "Норманочки", но каждый новый матч отличается от предыдущего, так как обе команды продолжают улучшать свою игру. Она сказала, что получает удовольствие и гордость всякий раз, когда её приглашают выступать за сборную России, чувствуя поддержку главного тренера и ощущая желание доказать своё право представлять страну на высоком уровне.

Фото: пресс-служба ФК "Кристалл"