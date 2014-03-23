"Фестиваль ЗСД" ограничит движение транспорта на скоростной трассе

В субботу, 22 мая, на ЗСД ограничат движение транспорта в связи с проведением ежегодного забега и полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Ограничения вступят в силу 22 мая в 14:00 и будут ориентировочно действовать до полуночи. Участки перекрытий можно посмотреть на интерактивной карте.
Место старта и финиша для бегунов — Богатырский проспект, 42. Протяженность забега состоит 10 км, полумарфона — 21,1 км. Участие и регистрация в забеге платные. Участниками могут стать мужчины и женщины старше 18 лет.
Фото: Piter.TV
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