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"Фестиваль ЗСД" ограничит движение транспорта на скоростной трассе
Сегодня, 14:41
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nadezhda_sib

"Фестиваль ЗСД" ограничит движение транспорта на скоростной трассе

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Движение ограничат на нескольких участках.

В субботу, 22 мая, на ЗСД ограничат движение транспорта в связи с проведением ежегодного забега и полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Ограничения вступят в силу 22 мая в 14:00 и будут ориентировочно действовать до полуночи. Участки перекрытий можно посмотреть на интерактивной карте. 

Место старта и финиша для бегунов — Богатырский проспект, 42. Протяженность забега состоит 10 км, полумарфона — 21,1 км. Участие и регистрация в забеге платные. Участниками могут стать мужчины и женщины старше 18 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения, фестиваль зсд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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