"Феррари" объявила об уходе Феттеля по окончании сезона "Формулы-1"

Немецкий гонщик был пилотом итальянской команды с 2015 года.

Четырехкратный чемпион мира гоночной серии "Формула-1" Себастьян Феттель по окончании нынешнего сезона покинет "Феррари". Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте итальянской компании.

Немецкий гонщик отказался продлевать действующее соглашение с "Феррари". По его словам, финансовые вопросы не сыграли никакой роли в его решении покинуть команду. Он также поблагодарил всех сотрудников и болельщиков "Феррари" за поддержку, которую они оказывали ему на протяжении многих лет.

По слухам, у Феттела уже есть предложения от других команд "Формулы-1". "Макларен" и "Рено" хотят, чтобы он стал их пилотом в следующем году. Начало нынешнего сезона из-за эпидемии коронавируса перенесли на 3 июля.

Напомним, Себастьян Феттель выступал за "Феррари" с 2015 года. Он перешел из австрийского "Ред Булла", в составе которого стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1". Будучи пилотом "Феррари", немецкий гонщик одержал 14 побед и дважды становился вице-чемпионом гоночной серии.

Видео: YouTube / Shell, Alanis King