На матч против "Зенита" приедет 1 тысяча фанатов "Фенербахче"

Фанаты турецкой команды не оправдали ожидания клуба.

На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче" в город на Неве приедет 1 тысяча фанатов стамбульского клуба. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Как отметили петербургском клубе, "Фенербахче" запросил максимальную квоту в 5% от вместимости стадиона на Крестовском, что составляет 3,3 тысячи мест. Однако билеты приобрела лишь одна треть болельщиков. Матч пройдет 21 февраля.

Напомним, что 12 февраля в Стамбуле состоялся первый матч между петербургским и турецким клубом, в котором подопечные Сергея Семака уступили с минимальным счетом 1:0. После игры УЕФА отрыло дисциплинарное дело в отношении "Зенита" из-за поведения болельщиков сине-бело-голубых. Во время игры они использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметны.

Фото: Стадион "Санкт-Петербург"