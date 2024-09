Скотт Риттер предрек распад НАТО и развитие БРИКС.

Ставка турецкого руководства на Евразию приведет к распаду НАТО через десять лет. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Through the eyes of. Иностранный специалист прокомментировал слова помощника российского президента Владимира путина Юрия Ушакова, который на прошлой неделе заметил, что Анкара подала свою заявку на полноформатное членство в формате БРИКС.

Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадется менее чем через десять лет. Турция, по сути, заявила: мы не хотим быть частью ни одного из этих тонущих кораблей, мы уходим с тонущего Титаника и садимся на новый большой круизный лайнер, потому что это будет грандиозная вечеринка. Скотт Риттер, эксперт

По мнению аналитика, Евросоюз, не принимающий Турцию уже десятки лет в свой состав, просуществует еще меньше.

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of