"Это ахинея": Дроздов прокомментировал уход из «В мире животных» 

Ведущий опроверг информацию, что он покинул передачу из-за невыплаты зарплат.

Николай Дроздов прокомментировал уход из популярной в 90-е передачи "В мире животных". Об этом сообщает агентство "Москва".

Так, ведущий опроверг информацию, что он покинул передачу из-за невыплаты зарплат.

Писали, что я ушел с программы, обидевшись, и что мне не платили деньги — это ахинея. Я больше полугода не работаю на ней в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант отметил Дроздов

Кроме того, ведущий заявил, что около года назад он выбрал приемника на свое место. Им оказался 16-летний Алексей Лапин, который в данный момент ведет "В мире животных". Известно, что родители мальчика работают на съемочной площадке, и он с пяти лет пропадал на съемочной площадке.

Напомним, что 11 июня, в интервью порталу kp.ru телеведущий Николай Дроздов рассказал, что больше не собирается вести свою передачу под названием "В мире животных". Он был ее главным лицом с 1977 года.

Ранее мы сообщали о том, что Дэвида Боуи заставили спеть песню "Never Gonna Give You Up".

Видео:Virry/YouTube