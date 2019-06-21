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"Это ахинея": Дроздов прокомментировал уход из «В мире животных» 

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Ведущий опроверг информацию, что он покинул передачу из-за невыплаты зарплат.

Николай Дроздов прокомментировал уход из популярной в 90-е передачи "В мире животных". Об этом сообщает агентство "Москва".

Так, ведущий опроверг информацию, что он покинул передачу из-за невыплаты зарплат. 

Писали, что я ушел с программы, обидевшись, и что мне не платили деньги — это ахинея. Я больше полугода не работаю на ней в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант

отметил Дроздов

Кроме того, ведущий заявил, что около года назад он выбрал приемника на свое место. Им оказался 16-летний Алексей Лапин,  который в данный момент ведет "В мире животных". Известно, что родители мальчика работают на съемочной площадке, и он с пяти лет пропадал на съемочной площадке.

Напомним, что 11 июня, в интервью порталу kp.ru телеведущий Николай Дроздов рассказал, что больше не собирается вести свою передачу под названием "В мире животных". Он был ее главным лицом с 1977 года.

Ранее мы сообщали о том, что Дэвида Боуи заставили спеть песню "Never Gonna Give You Up".

Видео:Virry/YouTube

Теги: в мире животные, культура, николай дроздов
Категории: Культура, Лента новостей, Тема дня,

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