Владислав Селезнев прокомментировал работу украинской ПВО.

Москва уничтожает украинские оборонные предприятия комбинированными атаками, обходя местную систему противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев в эфире для местного "Радио НВ". Офицер армии киевского режима заметил, что сейчас российские войска максимально ослабляют противника, разрушая при этом основные элементы оборонной промышленности ВСУ.

Противник применяет комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти наши элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается. Потери есть, их оценкой сейчас занимается местная власть. Владислав Селезнев, офицер ВСУ

Напомним, что в воскресенье, 30 июня, лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что американские системы ПВО Patriot не способны обеспечить защиту территории страны от российских авиабомб. Иностранный политик также публично пожаловался на недостаточное количество ракет, которыми обладают ВСУ, необходимые для работы этих систем.

"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление.

Фото и видео: YouTube / Radio NV