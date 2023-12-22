Владислав Селезнев рассказал о дефиците ресурсов для ВСУ.

В настоящее время киевский режим находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов, сложившегося в пользу России. Это преимущество позволит Москве занять все новые территории в региональном конфликте. Такое мнение огласил в интервью для YouTube-канала "Фабрика новостей" бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев. Офицер заметил, что говорит обо всей территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республиках. Иностранец добавил, что Вооруженные силы России не оставили ВСУ другого выхода, кроме как заняться стратегической обороной. Однако, выполнение и этой задачи зависит от ресурсов.

Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов. Владислав Селезнев, офицер ВСУ

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Фото и видео: YouTube / Фабрика новин