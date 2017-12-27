"Эрмитаж" превратил творения Матисса и Пикассо в стикеры для Telegram

Канал Эрмитажа в Telegram запустил собственные стикеры по картинам и скульптурам именитых мастеров.

В “Эрмитаже” создали собственные художественно-электронные версии стикеров. Представители музея предлагают пользователям социальной сети Telegram использовать вместо обычных стикеров аналогичные, но созданные по творениям Матисса и Пикассо. Картинки способны передавать эмоции, как и привычные пользователей стикеры.

Набор получил название “экспрессивные головы”. Помимо Матисса и Пикассо, так также содержатся версии картин Рембрандта, Джорджоне и других мастеров скульптуры и живописи.

Получить набор эксклюзивный стикеров от государственного музея "Эрмитаж" можно по этой ссылке: https://t.me/addstickers/hermitagemuseum.