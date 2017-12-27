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Новости Картина дня
"Эрмитаж" превратил творения Матисса и Пикассо в стикеры для Telegram
Сегодня, 9:15
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lesjasap
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"Эрмитаж" превратил творения Матисса и Пикассо в стикеры для Telegram

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Канал Эрмитажа в Telegram запустил собственные стикеры по картинам и скульптурам именитых мастеров.

В “Эрмитаже” создали собственные художественно-электронные версии стикеров. Представители музея предлагают пользователям социальной сети Telegram использовать вместо обычных стикеров аналогичные, но созданные по творениям Матисса и Пикассо. Картинки способны передавать эмоции, как и привычные пользователей стикеры. 
 
 
Набор получил название “экспрессивные головы”. Помимо Матисса и Пикассо, так также содержатся версии картин Рембрандта, Джорджоне и других мастеров скульптуры и живописи.
 
 
Получить набор эксклюзивный стикеров от государственного музея "Эрмитаж" можно по этой ссылке: https://t.me/addstickers/hermitagemuseum.
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Теги: telegram , искусство , матисс , пикассо , рембрандт , стикеры , эмоджи , эмоции , эрмитаж
Категории: Новости СПб Картина дня

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