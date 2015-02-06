Эксперт объяснил причину гибели петербургских альпинистов в Гималаях

Родные начали сбор средств на эвакуацию, однако высокая позиция и экстремальные условия создают опасность для спасателей.

Тела погибших альпинистов из Петербурга по-прежнему не могут быть эвакуированы из Гималаев из-за неблагоприятных погодных условий, препятствующих операции на горе Дхаулагири. Тренер по спортивному альпинизму Виктор Смирнов в интервью spb.aif.ru объяснил причины неудачи экспедиции и судьбу тел туристов.

Напомним, что в начале сентября в Гималаи отправилась группа из 14 россиян, среди которых было шесть петербуржцев. Они разбились на небольшие команды и начали устанавливать лагеря на склоне. Поскольку погода была неблагоприятной, туристы ожидали улучшения в одном из лагерей. 5 октября, с наступлением более хороших условий, пять человек поднялись к вершине, но перестали выходить на связь в тот же вечер. На следующий день друзья обнаружили пять тел на склоне; вероятно, один альпинист упал и утянул за собой остальных.

Родные начали сбор средств на эвакуацию, однако высокая позиция и экстремальные условия создают опасность для спасателей. Как сообщается на LIFE.ru со ссылкой на российское посольство в Катманду, спасательная операция опять не состоялась.

Профессиональный альпинист и тренер из Петербурга Виктор Смирнов объяснил, что использование вертолета в данной ситуации нецелесообразно: на высоте свыше семи тысяч метров воздух разрежен, что делает невозможным взлет техники.Если необходимо спасти живого пострадавшего, можно попытаться поднять его на внешней подвеске, но такие действия представляют значительный риск для пилотов — шансы на успех равны 50 на 50.

По словам Смирнова, сбор средств на вывоз тел является мошенничеством. Иностранные организаторы осознают, что не смогут помочь семьям погибших, но продолжают делать попытки для создания видимости работы и отмывания денег.