Медведев: "Экопродукты" появятся в России

В России в силу вступит закон о производстве органической продукции.

В России в силу вступит закон о производстве органической продукции, сегодня правительство одобрило его проект. В соответствии с документом, будут приняты требования к использованию знака органической продукции, который можно будет размещать на упаковке только после подтверждения, сообщает "Доктор Питер".

Тема органических продуктов в последнее время стала очень популярной - многие стараются следить за своим здоровьем и правильно питаться. Но сегодня рынок такой продукции в России организован во многом стихийно, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. В законопроекте вводятся основные понятия органической продукции и принципы её производства.

"Сейчас, кстати, отметку "органическая" можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются, - отметил Дмитрий Медведев. - Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак "био", "эко", "фермерский", "натуральный". После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены. Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции. Его можно будет размещать на упаковках только после подтверждения соответствия производства органической продукции. Кто эти требования нарушит, естественно, будет нести административную ответственность. Производители смогут добровольно сертифицировать своё производство. Мы создадим единый государственный реестр производителей. Информация о них будет в открытом доступе. Такие производители смогут получать и государственную поддержку".

По словам главы кабмина, для того, чтобы вырастить органическую продукцию могут подойти пахотные земли, которые давно не используются и "не тронуты химией". "Задача – их эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их возделывать", - уточнил Медведев. По оценкам экспертов, Россия может занять на мировом рынке органической продукции от 10% до 25%.

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