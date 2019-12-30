Новые требования вступают в силу с 1 января 2020 года.

В России вступил в силу закон об органической продукции. Постановление вводит понятие, а также регламентирует производство, хранение, транспортировку, маркировку. Закрепляется норма о государственной поддержки данной отрасли.

Теперь к изготовлению органики предъявляется 11 требований. В частности, запрещается применять пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста. Исключение составляют те вещества, которые разрешены стандартами.

Продукция нужно будет создавать, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Запрещается упаковка, способная привести к загрязнению продукции. Закон не распространяется на парфюмерию и косметику, лекарства, семена лесных растений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество разработает стандарты для экологической продукции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

