В Екатерининском дворце воссоздают утраченную отделку 8 залов в Зубовском флигеле

Журналистам показали, как преображаются личные апартаменты императрицы Екатерины II.

Интерьеры были созданы Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги. Считается, что этот пример классицизма не имел аналогов. В годы Великой Отечественной войны почти все декоративные детали уничтожил пожар, а некоторые элементы комнат были разграблены и уничтожены. Уцелели только кирпичные стены. После реставрационных работ 2001–2004 годов планировка Зубовского флигеля обрела первоначальный вид, однако сами интерьеры предстояло восстановить.

Возможность начать восстановление появилась лишь недавно при финансовой поддержке "Газпрома". Речь идет о следующих помещениях: Купольном, Китайском, Синем (Табакерки), Серебряном и Зеркальном кабинетах, Рафаэлевской, Туалетной комнатах и Опочивальне. Во всех воссоздается отделка с использованием цветного стекла, золоченой бронзы, серебра, фаянсовой плакетки, китайского лака. Многие элементы декора сейчас полностью изготовлены в мастерских и готовы к монтажу на стены, потолки и полы. Как узнал Piter.tv, подлинные паркеты Лионского зала и Зеркального кабинета удалось найти в 1947 году в Германии. Они были вывезены из Царского Села во время войны.

В процессе работы было выявлено много новых задач, которые требуют большого количества времени. Например, воссоздание паркета Китайского зала. Над паркетом работают китайские партнеры проекта. Из-за большого количества панелей восстановление паркета заняло больше полутора лет. Сложности встречаются и в инженерных расчетах, в поиске восстановления исторических технологий, как например, по стеклу, по изготовлению фарфора в Зеркальном кабинете. рассказала главный архитектор музея-заповедника "Царское Село" Мария Рядова.

Работы стартовали в прошлом году. Сроки их окончания пока неизвестны, так как специалистам предстоит масштабная работа.

Материал подготовили Екатерина Белясова и Анастасия Сиротина для Piter.tv