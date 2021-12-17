"Единая карта петербуржца" станет бессрочной

За последний месяц количество желающих оформить "ЕКП" увеличилось в два раза.

"Единая карта петербуржца" стала бессрочной. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это решение поддержали и одобрили банки: Сбербанк, ВТБ и Банк "Санкт-Петербург".

За последний месяц количество желающих оформить "ЕКП" увеличилось в два раза. На данный момент картой пользуются более 1,1 млн петербуржцев. Как отметили городские власти, принятое решение сделать карту бессрочной, делает ее еще более удобной.

"Единая карта петербуржца" – банковская карта на базе платёжной системы "Мир". На неё можно также записать любой вид проездного билета, получить медицинские услуги.

Ранее стало известно, что "Единая карта петербуржца" позволит сэкономить при оплате коммунальных услуг.

Фото: Piter.tv