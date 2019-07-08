"Единая Россия" предложила запретить поставки вина и воды из Грузии

По словам главы партии, таким меры необходимо предпринять из-за "русофобских настроений".

"Единая Россия" хочет предложить ввести запрет на импорт грузинских вин и воды. С такой идеей выступил глава фракции Сергей Неверов, аргументируя это "русофобскими настроениями" в Грузии.

Глава единороссов также выступает и за переводы денег в республику. С такими идеями партия выступит на Совете Госдумы 8 июля. Неверов заявил, что в Грузии нападают на русских туристов, с которых кто-то срывает георгиевские ленточки. Вице-спикер Госдумы считает такие действия недопустимым.

Напомним, после акции в Тбилиси Росприроднадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина. Однако в ведомстве заявили, что проверка не была связана с указанными событиями.

Видео: Piter.TV