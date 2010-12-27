"Джон Сноу" упрекнул Marvel в гомофобии

Актер Кит Харингтон недоволен тем, что актеры-геи не играют супергероев.

Актер Кит Харингтон упрекнул Marvel в гомофобии. Об этом стало известно из его интервью с изданием Variety .

Почему актеры, которые в реальной жизни геи, не могут играть супергероев в фильмах Marvel? Когда это произойдет? возмутился Кит

Кит уверен, что таким образом студия показывает, что что мужественность и гомосексуализм асолютно несовместимые вещи. По мнению "Джона Сноу" такой исход собитий ничто иное, как проявление гомофобии.

Напомним, что Marvel уже успели обвинить и в расовой ненависти. Так, для того чтобы опровергнуть эти слухи, киностудия сняла в главной роли фильма "Черная Пантера" темнокожего актера Чедвика Боузмана. Также продюссер фильмов о супергероях заверил, что в скором будущем в Marvel повится больше женщин со сверхспособностями.

Фото: скриншот "Как Кит Харингтон пробовался на разные роли в Игре престолов"