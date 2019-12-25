"Джетлаг" Михаила и Лили Идовых долетел до российского проката

Планируется выпуск отдельной версии в виде сериала.

Автор фильма "Юморист" Михаил Идов выпустил в российский прокат свою новую работу – картину "Джетлаг", сделанную вместе со своей женой Лили. Фильм можно увидеть в российском прокате с 1 июля. Премьерный показ в Петербурге прошел на площадке киностудии "Ленфильм", а от лица создателей фильма присутствовала актриса Полина Долиндо.

В центре сюжета – история влюбленной пары, которая после обыкновенной ссоры в аэропорту оказывается в разных точках мира. Никита (Филипп Авдеев) оказывается в Таиланде, где знакомится с новыми друзьями и его жизнь кардинально меняется, а Женя (Ирина Старшенбаум) попадает в Берлин и находит себе работу на съемочной площадке. Герои искренне пытаются ответить самим себе на вопрос – хотят ли они быть вместе? Именно на него зрители получим ответ после просмотра картины.

По причине закрытых границ создатели фильма не смогли приехать на премьеру из Берлина и отвечали на вопросы после показа картины по видеосвязи. Корреспондент Piter.tv записал ответы.

Нам очень повезло, что мы успели снять московский сюжетный блок в сентябре, когда были частично сняты ограничения, и буквально за несколько дней до закрытия границ в ноябре, успели снять турецкий блок. Изначально, мы должны были снимать картину в апреле 2020 года, но по известным причинам процесс перенесся на полгода Михаил Идов, режиссер фильма "Джетлаг"

С какими трудностями при наборе актерской труппы вы столкнулись?

Одного из наших артистов не посадили на самолет в Турцию, он должен был играть роль Глеба и вместо него за 22 часа до мотора был найден никогда не игравший в кино Даниэль Шейк, который, на наш взгляд, является открытием этого фильма, наравне с Полиной Долиндо Михаил Идов, режиссер фильма "Джетлаг"

Как снимались сцены Берлина без нахождения там актеров, не покидая Москвы?

Конечно, мы до последнего надеялись, что получится выехать в Берлин с Ириной Старшенбаум и Полиной Ауг, но в результате этого не вышло из-за ограничений. В фильме есть кадры из Берлина с найденной нами дублершей, более того есть кадры из Детройта, которые потом незаметно переходят в кадры московского завода Михаил Идов, режиссер фильма "Джетлаг"

В фильме мы наблюдаем за эксцентричной творческой парой режиссеров, насколько они похожи на вас?

Все пары в этом фильмы немного похожи на нас Это правда, мы довольно равномерно распределены по всему фильму. Генрих и Мелиора - это даже экстраполяция того, как наши отношения могут выглядеть еще через десять лет. Но и во всех остальных персонажах зашифрованы какие-то наши личные истории или наблюдения за ситуациями из жизни наших друзей Михаил и Лили Идовы, авторы фильма "Джетлаг"

Чем обусловлен выбор такой съемки: подвижная и резкая камера, не до конца выверенный звук? Была ли переозвучка на постпродакшене?

Это не коммерческое и не фестивальное кино. Это фильм про людей с честными эмоциями и мы хотели передать максимум ощущений реальной жизни. Поэтому камера была не только на рельсах и снимались не только привычные планы, мы хотели, чтобы камера оставалась на уровне глаз, чтобы она жила вместе с героями. У нас потрясающий оператор-постановщик Дарья Графова, которая на себе носила камеру почти весь фильм. Касательно звука, мы старались сохранить первоначальный, опять таки живой, и делали переозвучание только в случае технического брака Михаил и Лили Идовы, авторы фильма "Джетлаг"

Фото: предоставлено компанией "Белые ночи", Piter.tv

Материал подготовила Алина Мойса