ДзержинскВместе: после взрывов в Нижегородской области в соцсетях запущен хэштег

В Нижегородской области местные жители стали организовываться для помощи пострадавшим от взрывной волны.

Происшествие на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске смотивировало пользователей соцсетей для помощи пострадавшим. По публичным страницам местных жителей прошло следующее сообщение:

Друзья, возможно у каких-то пенсионеров сейчас нет близких, кто бы помог им убрать стекла, или кто-то оказался раненым. Волонтеры, я думаю самое время включаться, делитесь местами, где потенциально может понадобиться помощь. Указывайте адрес, чтобы туда можно было приехать – по хештегу #дзержинсквместе.

Теперь в соцсетях под хэштегом появляются сообщения о сборе волонтеров и предложениях о помощи.

Напомним, 1 июня в городе Дзержинске Нижегородской области прогремело два взрыва. По данным местного Минздрава, пострадало 27 человек: 11 из них были отпущены домой. По экстренной связи местным жителям напоминают, что угрозы населению нет.

В МЧС Нижегородской области рассказали, что получили информацию о взрыве на заводе в "Кристалле" в 11:50 часов. Сейчас последствия происшествия ликвидируют более 300 человек и почти 50 единиц техники.

Фото: vk.com/t_dzr