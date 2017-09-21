Жена Германа-младшего: мы искали реквизит на барахолках

На днях в кинотеатре "Великан парк" состоялась встреча со съемочной группой фильма "Довлатов". Команду приветствовали как настоящих триумфаторов, на красной дорожке. С международного фестиваля в Берлине эта картина привезла сразу две награды, о причинах такого успеха и о работе над фильмом узнали у съемочной команды корреспонденты Piter.TV.

28 февраля фильм «Довлатов» стал лауреатом 68-го Международного Берлинского кинофестиваля, художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная была удостоена награды «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад. Помимо этого, новая картина Германа-младшего получила награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost. Корреспондент Piter.TV пообщался с художником по костюмам, и по совместительству, с женой Алексея Германа, и узнал, почему именно эта картина сейчас покоряет заграничных кинозрителей:

"Многие пишут, что это лучшая Лешина работа, но мне кажется, все его фильмы хорошие! Тем ни менее, вот как-то так все формулируют. Мне кажется, здесь происходит действительно максимальное погружение в эпоху - по-моему, это редкость сейчас. Такое сложносочиненное кино - оно осталось в 70-х где-то, редко сейчас встречается. Картину правда приняли очень тепло. Масса рецензий, как в России, так и за рубежом хороших. И мне рассказывали, что какое-то иностранное издание на днях выпустило статью с формулировкой, что, пожалуй, самая справедливая награда на этом фестивале - наш фильм "Довлатов". Елена Окопная, художником по костюмам фильма "Довлатов"

На премьере картины в Петербурге Герман-младший рассказал зрителям, что изначально в фильм многие не верили, но когда в числе прокатчиков "Довлатова" появились такие страны, как Испания, Франция, Греция, Италия, Аргентина, Бразилия, Япония, Китай, США, Англия, Австралия – в картину начали верить. Алексей, прежде всего, благодарит за это свою многочисленную команду.

Вторые режиссёры "Довлатова", Максим Елагин и Наталья Калашникова, рассказали нашим корреспондентам о работе с Алексеем Германом, и о самых сложных моментах на площадке. Картина получилась такой документальной, на их взгляд, благодаря огромной команде талантливых людей, которые трудились как один слаженный механизм:

Мы работаем с Алексеем Алексеевичем с 2012 года, начали с картины "Под электрическими облаками". Это очень большой промежуток времени на самом деле. Не сказать, что все было так легко и как по маслу: по 12 часов группа находилась зимой на улице, и это было тяжело. Еще сложности технические были, потому что съемки у Алексея Алексеевича, как правило, идут одним планом, и очень большие усилия прикладывает группа, чтобы в этот один план все сложилось: чтобы все сработало по костюмам и по реквизиту. Чтобы машина поехала в нужный момент, чтобы актер сыграл то, что должен сыграть, чтобы все было синхронизировано. Именно этим мы все это время всей командой и занимались. Максим Елагин и Наталья Калашникова, вторые режиссеры фильма "Довлатов"

Максим и Наталья объясняют, что самое важное то, что при работе над фильмом все друг другу помогали, все были нацелены на результат. Большое количество людей, которое трудилось над "Довлатовым" на время съемок старались оставить свои жизни где-то за пределами площадки и целиком погружались в процесс.

Артур Бесчастный, сыгравший в "Довлатове" Иосифа Бродского, уже примерял на себя роль поэта в сериале "Таинственная страсть". Актер вспомнил, как ему пришлось сменить даже место жительства ради того, чтобы ощутить дух времени в полной мере и полностью погрузиться в образ Бродского:

Месяца два вот я жил в комнате в сталинке, изучал биографию и читал более-менее все произведения Бродского, надо было как-то себя свести с ума в хорошем смысле, в творческом плане. Артур Бесчастный, актер

Рассказывая о том, как и где искали исторический "реквизит" Елена Окопная объясняет, что вещи собирали в самых непредсказуемых местах. Тут были и барахолки, и квартиры петербуржцев, и просто откуда-то вдруг появляющиеся вещи.

С каждым годом все тяжелей и тяжелей делать исторические картины, города меняются до неузнаваемости. В Питере мало становится улиц без каких-то вмешательств современных. Мы и светофоры убирали, и знаки, проводку современную декорировали. Только что было здесь одно здание, а через пол года его снесли, поставили стекляшку и уже не то. Максим Елагин, второй режиссер фильма "Довлатов"

Изначально, фильм Германа-младшего должны были показывать всего 4 дня, с 1 по 4 марта, но по просьбе зрителей прокат решили продлить до 11 марта.

Картина снята в жанре биографической мелодрамы, и в ней повествуется о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни Сергея Довлатова.

Видео: Piter.TV

Анна Зеленская, Дарья Молчанова, Глеб Лялин