"Допилилась": В Иркутской области мужчина убил жену на фоне постоянных конфликтов

В сети опубликовано видео допроса с места преступления.

Мужчина заявил в полицию о пропаже жены, а потом выяснилось, что он убил ее. Сегодня стали известны подробности жестокого убийства.

Как удалось выяснить следствию, 36-летний мужчина 3 апреля после очередного конфликта, в ходе которого жена сильно оскорбила мужа, обманным путем вывез жену за город, где задушил ее. По возвращению домой муж-убийца сообщил о пропаже теще и в полицию. Женщину два дня искали полиция и волонтеры, а вместе с ними и убийца.

5 апреля мужчина все же признался в убийстве супруги и показал место, где спрятал тело. В ходе допроса мужчина рассказал, что жена его постоянно "доставала и пилила", а в день убийства сильно оскорбила, после чего мужчина задумал убить ее.

Мужчина ранее никогда не привлекался. Семья характеризуется положительно. У пары остался ребенок 3 лет.

Видео: СУ СК РФ по Иркутской области