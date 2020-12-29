"Доктор смерть" из Италии тайно убивал больных с COVID-19 ради свободных коек

Весной его называли героем за то, что он сутками работал с зараженными пациентами в период пандемии.

В Италии врач тайно убивал больных с коронавирусом ради свободных коек. Об этом сообщает La Repubblica.

Так называемым "доктором смерть" является глава отделения скорой помощи больницы города Монтикьяри Карло Моска. По словам медсестер, врач часто требовал сильнодействующие препараты, не предусмотренных протоколом лечения коронавирус. Также Моска просил оставлять его наедине с тяжелыми больными, вызывая подозрения у персонала.

Полиция арестовала "доктора смерть" по подозрению как минимум в шести случаях смерти пациентов. Сам Моска отрицает все обвинения в свой адрес и не признает использование сильнодействующих препаратов.

Отметим, что весной прошлого года 47-летнего врача называли героем, поскольку он сутками работал в так называемой "грязной зоне" с зараженными больными и на протяжении нескольких месяцев не видел семью.

Ранее Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса.

Видео: YouTube / Quotidiano.net