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"Дылда" Кантемира Балагова стала единственным российским фильмом на кинофестивале в Торонто

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Мировая премьера фильма состоялась 16 мая 2019 года.

В сентябре на 44-м кинофестивале в Торонто (Канада) покажут картину Константина Балагова "Дылда". В программу вошел только один российский фильм, сообщил "Петербургский дневник"

Всего на фестивале в период с 5 по 15 сентября представят 333 фильма из 84 стран. 

Впервые "Дылду" увидели в рамках конкурсной программы "Особый взгляд" на фестивале в Каннах. История разворачивается вокруг двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить заново в мирных условиях. 

Кантемир Балагов заявил о себе после фильма "Теснота", который вышел в 2017 году.

Ранее Piter.TV пообщался с еще одним учеником Александра Сокурова - Александром Золотухиным. Режиссер рассказал про создание фильма "Мальчик русский". 

Видео: iVideos / YouTube 

Теги: дылда, кантемир балагов, кинофестиваль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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