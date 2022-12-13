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"Диктант Победы" в Ленобласти охватит 150 площадок
Сегодня, 10:41
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"Диктант Победы" в Ленобласти охватит 150 площадок

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Центральными темами мероприятия станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Около 150 площадок будут использованы в Ленобласти для проведения "Диктанта победы". Среди них числится и Ленинградская областная универсальная научная библиотека. Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В общей сложности участникам предстоит выполнить 25 заданий, 20 из которых касаются общей военно-исторической тематики, а ещё 5 затрагивают историю 47-ого региона. Центральными темами мероприятия станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Всем участникам мероприятия будут выданы сертификаты, лучших наградят дипломами.

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Фото: Правительство Ленобласти

Теги: день победы, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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