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"Детям войны" в Петербурге окажут бесплатную юридическую помощь
22 октября, 10:54
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alexandra08
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"Детям войны" в Петербурге окажут бесплатную юридическую помощь

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В документе идет речь о людях, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

В Петербурге пополнят перечень категорий граждан, которым оказывают бесплатную юридическую помощь как "детям войны". Об этом сообщили депутаты Денис Четырбок  и Владимир Носов.  В понедельник, 22 октября,  комитет по законодательству поддержал их инициативу в данном вопросе.

В документе идет речь о людях, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В случае принятия законопроекта участники бесплатной юридической помощи будут давать "детям войны" устные и письменные консультации, помогать в составлении заявлений и ходатайств и представлять их интересы в судах.

Сейчас в Петербурге проживают около 500 тысяч "детей войны". Бесплатную юридическую помощь в Северной столице также получают ветераны Великой Отечественной войны, герои России, а также инвалиды I и II групп.

Ранее на Piter.TV: эксперт рассказал Piter.TV, почему не стоит выбирать деньги.

Теги: бесплатная юридическая помощь , дети войны
Категории: Лента новостей Новости СПб

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