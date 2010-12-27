"Детям войны" в Петербурге окажут бесплатную юридическую помощь

В документе идет речь о людях, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

В Петербурге пополнят перечень категорий граждан, которым оказывают бесплатную юридическую помощь как "детям войны". Об этом сообщили депутаты Денис Четырбок и Владимир Носов. В понедельник, 22 октября, комитет по законодательству поддержал их инициативу в данном вопросе.

В документе идет речь о людях, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. В случае принятия законопроекта участники бесплатной юридической помощи будут давать "детям войны" устные и письменные консультации, помогать в составлении заявлений и ходатайств и представлять их интересы в судах.

Сейчас в Петербурге проживают около 500 тысяч "детей войны". Бесплатную юридическую помощь в Северной столице также получают ветераны Великой Отечественной войны, герои России, а также инвалиды I и II групп.

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