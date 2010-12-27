Депутаты хотят разрешить междугородние перевозки с Ладожского вокзала

Если поправку к закону примут, в городе появятся две автостанции.

Парламент Петербурга хочет разрешить междугородние автобусные перевозки с Ладожского вокзала. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщило издание "Фонтанка".

В январе этого года депутаты ЗакСа утвердили закон, позволяющий междугородние автобусные перевозки только с вокзала на Обводном канале. В ходе проверок Минтранса тестировали остановочную станцию на Ладожском вокзале. Ее рассмотрели по соответствующим критериям. Сегодня, 6 апреля, на заседании комитета по законодательству, были оглашены результаты проверки Минтранса.

На Ладожском есть зал ожидания, туалет, площадка для посадки в автобусы, билетная касса, табло, камера хранения, система связи, здравпункт и другие прописанные Министерством транспорта атрибуты. Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству.

Если поправку к закону примут, в городе появятся две автостанции. С Ладожского вокзала отправят автобусы в Москву, Севастополь, Дагестан, Мурманск, Брянск и другие российские регионы. Из Петербурга, через Заневский проспект, они будут попадать на федеральную трассу "Кола", проспект Большевиков, Народную улицу и КАД.