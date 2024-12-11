"Даллас" одержал победу над "Сент-Луисом", Дадонов был признан второй звездой матча

Форвард набрал два очка по итогам встречи.

"Даллас" одолел "Сент-Луис" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Далласа" Евгений Дадонов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев и помог отличиться Эсе Линделлю.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов 49 матчей и набрал 27 (13+14) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Романова принесли "Айлендерс" победу над "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET