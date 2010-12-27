Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
"Дальпитерстрой" считают виновным в падении ребенка в открытый люк
Сегодня, 13:52
0
Shdaria
187

"Дальпитерстрой" считают виновным в падении ребенка в открытый люк

0
 
 

В Петербурге обвиняют "Дальпитерстрой" в том, что в открытый люк упал несовершеннолетний.

В Санкт-Петербурге прокуратурой установлено, что из-за некачественного исполнения должностными лицами ООО "СК "Дальпитерстрой" ребенок пяти лет упал в открытый люк в Шушарах.

Известно, что несовершеннолетний угодил в колодец у дома 7/2 по Новгородскому проспекту в середине января 2018 года. При падении мальчик полностью ушел под воду, но мать смогла его спасти.  

Отметим, что данный люк не был закрыт крышкой. Выявлено, что колодец инженерной сети принадлежит "Дальпитерстрою". Стоит заметить, что ранее сотрудники организации выявили отсутствие крышек на пяти люках, но по факту их хищения в полицию не обратились.
 
В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
 
Ранее Piter.tv публиковал видео с открытым люком, в который упал мальчик. 
Теги: дальпитерстрой , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5