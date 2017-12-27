В Шушарах 5-летний ребенок упал в открытый люк

В Пушкинском районе маленький мальчик поскользнулся и свалился в открытый люк.

В петербургскую прокуратуру обратилась жительница Шушар, сын которой провалился в открытый люк. Инцидент произошел в вышеупомянутом поселке на Новогородском проспекте.

В 16 часов вечера 14 января у дома 7 корпус 2 маленький ребенок не заметил опасность и упал в незакрытый люк. Сообщается, что пятилетний мальчик вместе с сестрой и мамой возвращался домой. Малыш решил пробежаться по обочине, недалеко от проезжей части. В какой-то момент он поскользнулся и упал прямо в открытый люк.

Как рассказывает мама пострадавшего, она сразу же бросилась вытаскивать сына. Однако, мальчик ушел под воду с головой. Ребенка удалось спасти. Его жизни ничего не угрожает, однако, малыш некоторое время находился в шоковом состоянии.

Сейчас петербурженка отправила заявление в прокуратуру города, чтобы разобраться с виновниками произошедшего.

vk.com/v_shushary