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В Шушарах 5-летний ребенок упал в открытый люк

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В Пушкинском районе маленький мальчик поскользнулся и свалился в открытый люк.

В петербургскую прокуратуру обратилась жительница Шушар, сын которой провалился в открытый люк. Инцидент произошел в вышеупомянутом поселке на Новогородском проспекте. 
 
В 16 часов вечера 14 января у дома 7 корпус 2 маленький ребенок не заметил опасность и упал в незакрытый люк. Сообщается, что пятилетний мальчик вместе с сестрой и мамой возвращался домой. Малыш решил пробежаться по обочине, недалеко от проезжей части. В какой-то момент он поскользнулся и упал прямо в открытый люк.
 
Как рассказывает мама пострадавшего, она сразу же бросилась вытаскивать сына. Однако, мальчик ушел под воду с головой. Ребенка удалось спасти. Его жизни ничего не угрожает, однако, малыш некоторое время  находился в шоковом состоянии.
 
Сейчас петербурженка отправила заявление в прокуратуру города, чтобы разобраться с виновниками произошедшего.
 
 
vk.com/v_shushary
 
Теги: открытый люк , прокуратура , пушкинский район , ребенок , шушары
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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