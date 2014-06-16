  1. Главная
В Приозерском районе Ленобласти автомобиль улетел в кювет, пострадал ребенок
Сегодня, 8:36
В Приозерском районе Ленобласти автомобиль улетел в кювет, пострадал ребенок

Ребёнок получил травмы и был передан медикам ещё до приезда спасателей. 

В воскресенье, 7 сентября, на трассе Сосново-Запорожское в Приозерском районе Ленинградской области произошла авария, в которой пострадал 7-летний ребёнок.  Согласно сообщению региональной аварийно-спасательной службы, водитель автомобиля Ford потерял управление, вследствие чего транспортное средство оказалось в кювете.

ГУ МЧС по Ленинградской области призвало водителей неукоснительно придерживаться установленного скоростного режима, проявлять максимальную внимательность за рулём и обязательно использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних. 

Ранее мы сообщили о том, что дорожный конфликт с применением биты произошел на Дачном проспекте.

Фото:  Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

