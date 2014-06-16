В Приозерском районе Ленобласти автомобиль улетел в кювет, пострадал ребенок

Ребёнок получил травмы и был передан медикам ещё до приезда спасателей.

В воскресенье, 7 сентября, на трассе Сосново-Запорожское в Приозерском районе Ленинградской области произошла авария, в которой пострадал 7-летний ребёнок. Согласно сообщению региональной аварийно-спасательной службы, водитель автомобиля Ford потерял управление, вследствие чего транспортное средство оказалось в кювете.

ГУ МЧС по Ленинградской области призвало водителей неукоснительно придерживаться установленного скоростного режима, проявлять максимальную внимательность за рулём и обязательно использовать специальные детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО