Историческую усадьбу на правом берегу Невы готовят к торгам

Госкомпания "ДОМ.РФ" готовит к продаже территорию вместе с 11 сооружениями, включая федеральный памятник. На лот претендует петербургская полиция и местные жители.

Государственная компания "ДОМ.РФ" хочет продать на торгах усадьбу "Сосновка" в Невском районе в 2022 году, сообщила "Фонтанка".

Подготовку 11 сооружений, включая разрушающийся памятник, усадьбу Чернова "Сосновка", и 23 га приданого на Октябрьской набережной, 72, к торгам уже начали. На лот претендуют петербургская полиция и жители, которые хотят видеть парк на берегу Невы.

Инвестор, который получит объект культурного значения, будет вынужден вложить в него много средств, поскольку он находится в плачевном состоянии. Ко всему прочему, по иску КГИОП суд обязал бывшего владельца выплатить штраф и отреставрировать объект до 1 апреля 2020 года, этого не сделали, поэтому возбуждено исполнительное производство. Законный владелец должен будет отреставрировать их до 26 июля 2023 года.

Аукцион должен состояться во втором квартале 2022 года. Обязательное условие – сохранение объектов культурного наследия и развитие территории. Эксперты рынка недвижимости отмечают уникальность лота.

Ранее мы писали, что КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка.

Фото: Citywalls