КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка

Проект планируют реализовать за пять лет.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) одобрил строительство нового павильона Сытного рынка. Об этом "Деловому Петербургу" сообщили в пресс-службе комитета.

Проект реконструкции рынка планируют реализовать за пять лет в несколько этапов. Так, до 2022 года на территории рынка будет раскрыт проход с Сытнинской улицы, появится деревянный павильон и общественное пространство. Первый этап реконструкционных работ оценивается в 70 млн. рублей. Вокруг самого рынка построят павильоны с ресторанами общественного питания и летние террасы. Однако формат рынка по-прежнему останется. Создателями проекта являются архитекторы из бюро "Klauzura" и "Citizenstudio".

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Фото: петроньюс.рф