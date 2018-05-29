В лофт-квартале "Скороход" появится гастрономическая зона

Концепцию зоны разрабатывает компания "Сити Дзен".

В лофт-квартале "Скороход" создадут гастрономическую зону, площадь которой составит 18 тысяч квадратных метров. Информация появилась в Telegram-канале "СысоевFM в Петербурге".

Концепцию зоны разрабатывает компания "Сити Дзен", которая занималась пространством еды "Горожане" в Гостином дворе и Андреевским рынком на Васильевском острове. В начале 2023 года планируется запуск первой очереди, в 2025 году – второй.

Новый квартал расположен на месте бывшей фабрики в Московском районе Петербурга. Редевелопментом территории в 3,3 га бывшей фабрики "Скороход" занимается "Охта Групп". "Красная стрела" выкупила треть площадей. Планируется заменить коммуникации и воссоздать исторический квартал из красного кирпича. На площади 60 тысяч квадратных метров разместятся офисы в лофт-стиле. Кроме того, на территории бывшей фабрики появится крытая пешеходная улица с ресторанами и магазинами. На ратушной площади будут проводить рождественские ярмарки, концерты, праздники, творческие мастерские и выставки. Редевелопмент планируют завершить в 2025 году.

"Скороход" возвели в 1885 году, во временя блокады на фабрике делали армейскую обувь, а позже детские ботинки и туфли. В XXI веке производство обуви прекратили, мощности перевели на новые современные заводы.

Ранее мы писали, что в Петербурге до конца года благоустроят 43 общественных пространства.

Фото: skorohodloft.ru