"Красная стрела" присоединилась к реконструкции бывшего завода "Скороход"

Новое общественное пространство будет около станции метро "Московские ворота" на Заставской улице.

Группа компаний "Красная стрела" приобрела два здания в лофт-квартале "Скороход" недалеко от станции метро "Московские ворота". Она будет участвовать в реконструкции фабрики, сообщила пресс-служба компании.

Редевелопментом территории в 3,3 га бывшей фабрики "Скороход" занимается "Охта Групп". "Красная стрела" выкупила треть площадей. Планируется заменить коммуникации и воссоздать исторический квартал из красного кирпича. На площади 60 тыс.кв. метров разместятся офисы в лофт-стиле. Кроме того, на территории бывшей фабрики появится крытая пешеходная улица с ресторанами и магазинами. На ратушной площади будут проводить рождественские ярмарки, концерты, праздники, творческие мастерские и выставки.

Редевелопмент планируют завершить в 2025 году.

Видео: YouTube / Охта Групп