Петербуржцам представили оперу "Снегурочка" под звуки пакетов, бутылок и счетов

4 мая зрители увидели современную оперу «Снегурочка». Привычные мелодии Римского-Корсакова заменили оригинальной музыкой. Актёры играют на бутылках, пакетах и многих других бытовых предметах. А главную часть декораций составляет 300 килограммов льда.

Современного избалованного зрителя трудно удивить обычным театральным представлением. Во всём мире Режиссёры пытаются сделать свои постановки непохожими на другие. Искусство выходит за рамки привычного. Яркий тому пример - опера Александра Моноцкова "Снегурочка". Композитор создал её ещё в 2016 году для Новосибирского театра "Старый дом". Декорации, выбор площадки, музыка - все это создано в новой манере. Композитор оперы создал принципиально новый язык общения со зрителями.

В Петербурге же премьера состоялась 12 января 2018 года в катакомбах Петрекирхе. Недавно опера "переехала" на творческую площадку "Скороход", которая не раз поражала публику самыми необыкновенными спектаклями. За основу создатели "Снегурочки" брали не произведение Римского-Корсакова, а одноименную пьесу Островского.

"Снегурочка" - это яркий перфоманс, который завораживает своей небанальностью и музыкальным сопровождением. Звучит опера непривычно, мы слышим стук льда и музыку, которая больше напоминает хаотичное звучание предметов: бумаги, счетов, пакетов и бутылок.

Зрителей ожидал сюрприз даже при покупке билетов. Организаторы решили провести акцию. Пять первых счастливчиков смогли обменять рыбу в любом виде на билет.

Для создания декораций в опере используется более 300 килограмм льда, что завораживает взгляд зрителей. Тонко сочетаются музыкальное и сценическое новаторство. В "Снегурочке" нет почти ничего от классической оперы. Это и привлекает внимание зрителей. Множество аллегорий и актерская игра создают волшебную атмосферу, позволяя окунуться в другую реальность и почувствовать себя участником событий.

Екатерина Суворова, Мария Гущина.