Петербуржцам представили оперу "Снегурочка" под звуки пакетов, бутылок и счетов

Современного избалованного зрителя трудно удивить обычным театральным представлением. Во всём мире Режиссёры пытаются сделать свои постановки непохожими на другие. Искусство выходит за рамки привычного. Яркий тому пример - опера Александра Моноцкова "Снегурочка". Композитор создал её ещё в 2016 году для Новосибирского театра "Старый дом". Декорации, выбор площадки, музыка - все это создано в новой манере. Композитор оперы создал принципиально новый язык общения со зрителями.
В Петербурге же премьера состоялась 12 января 2018 года в катакомбах Петрекирхе. Недавно опера "переехала" на творческую площадку "Скороход", которая не раз поражала публику самыми необыкновенными спектаклями. За основу создатели "Снегурочки" брали не произведение Римского-Корсакова, а одноименную пьесу Островского.
"Снегурочка" - это яркий перфоманс, который завораживает своей небанальностью и музыкальным сопровождением. Звучит опера непривычно, мы слышим стук льда и музыку, которая больше напоминает хаотичное звучание предметов: бумаги, счетов, пакетов и бутылок.
Зрителей ожидал сюрприз даже при покупке билетов. Организаторы решили провести акцию. Пять первых счастливчиков смогли обменять рыбу в любом виде на билет.
Для создания декораций в опере используется более 300 килограмм льда, что завораживает взгляд зрителей. Тонко сочетаются музыкальное и сценическое новаторство. В "Снегурочке" нет почти ничего от классической оперы. Это и привлекает внимание зрителей. Множество аллегорий и актерская игра создают волшебную атмосферу, позволяя окунуться в другую реальность и почувствовать себя участником событий.
Екатерина Суворова, Мария Гущина.