Петербуржцы активно готовятся к Новому году: спрос на праздничные услуги резко вырос

Спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Авито Услуг зафиксировали в Санкт-Петербурге значительный рост спроса на новогодние услуги. В октябре 2024 года горожане начали активно готовиться к праздничным мероприятиям и корпоративам, что повлияло на рост популярности таких услуг, как прокат костюмов, заказ Дедов Морозов и Снегурочек, а также проведение новогодних шоу.

Спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение на эту услугу выросло на 15%. Заказчики начинают бронировать артистов уже осенью, чтобы успеть застолбить места для детских садов, школ и корпоративных мероприятий.

Кроме того, популярностью пользуются новогодние костюмы. Интерес к аренде карнавальных нарядов вырос на 58%. Среди необычных предложений — костюмы тренера по аэробике, бандита из 90-х и символа года — Змея Горыныча.

Новогодние шоу стали абсолютными лидерами по приросту спроса, увеличившись на 67%. Организаторы предлагают различные форматы для детей и взрослых — от интерактивных мюзиклов до вокальных номеров и флешмобов. Стоимость таких шоу стартует от 30 тыс. рублей.

Традиционное бармен-шоу также набирает популярность. За год спрос на эту услугу вырос на 33%. Бармены обещают удивить публику акробатическими трюками и эффектными коктейлями.

Кроме того, родители стали чаще заказывать новогодние научные шоу для детей. Интерес к таким программам, которые включают эксперименты с сухим льдом и паровой пушкой, вырос на 33%.

Танцевальные коллективы для новогодних корпоративов тоже стали востребованы. Спрос на такие выступления увеличился на 71%, а интерес к сольным музыкантам вырос на 6%.

Петербуржцы также стали активнее заказывать оформление помещений и фотозоны. За год спрос на фотобудки вырос на 45%, а бронирование фотозон увеличилось на 123%.

Таким образом, подготовка к новогодним праздникам в Санкт-Петербурге в 2024 году началась раньше обычного, что привело к заметному росту интереса к праздничным услугам и оформлению мероприятий.

Фото: Piter.tv (архив)