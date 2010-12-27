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"Черного копателя" из Киришей привлекут по еще одному уголовному делу
Сегодня, 12:15
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alexandra08
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"Черного копателя" из Киришей привлекут по еще одному уголовному делу

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Правоохранительные органы взяли мужчину под стражу.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела против "черного копателя" из Киришей. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В марте в одной из квартир города Кириши из-за взрыва пострадал 60-летний мужчина. Приехавшие на место происшествия оперативники нашли в его квартире оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Оказалось, что житель Киришей является "черным копателем".  Позже обыск провели и в гараже мужчины. Там полицейские обнаружили 24 боеприпаса времен войны, пригодные к использованию.

Правоохранительные органы взяли мужчину под стражу. Против него возбудили два уголовных дела. Одно из них - за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Фото: pixabay.com

Теги: боеприпасы , кириши , ленобласти новости , черный копатель
Категории: Новости СПб

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