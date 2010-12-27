"Черного копателя" из Киришей привлекут по еще одному уголовному делу

Правоохранительные органы взяли мужчину под стражу.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела против "черного копателя" из Киришей. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В марте в одной из квартир города Кириши из-за взрыва пострадал 60-летний мужчина. Приехавшие на место происшествия оперативники нашли в его квартире оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Оказалось, что житель Киришей является "черным копателем". Позже обыск провели и в гараже мужчины. Там полицейские обнаружили 24 боеприпаса времен войны, пригодные к использованию.

Правоохранительные органы взяли мужчину под стражу. Против него возбудили два уголовных дела. Одно из них - за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

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