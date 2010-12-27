"Черный человек" ограбил три цветочных магазина в Невском районе за вечер

В Невском районе грабитель обокрал три торговых павильона с цветами за один вечер.

Вечером 27 марта неизвестный преступник в Невском районе обчистил сразу три цветочных магазина. К такому мнению пришли правоохранительные органы, сравнив почерк каждого ограбления.

Оперативники выяснили, что первый налет был совершен в 23 часа. От действий злоумышленника пострадал павильон "Ленцветторг" по проспекту Большевиков,17. В руках у разбойника был нож. Угрожая им, он заставил сотрудника заведения отдать ему выручку. Первый эпизод принес грабителю шесть тысяч рублей.

Вторым пунктом в списке стала "Цветотория" по Народной улице, 32. По той же схеме преступнику перешли еще 10 тысяч рублей из кассового аппарата. Крайнее злодеяние произошло в половину первого ночи в "Цветомаркете" по Тельмана, 41 корпус. Третий раз оказался самым неудачным: вылазка принесли всего 4 тысячи наличных денег.

Все пострадавшие продавцы рассказывают, что каждый предмет гардероба мужчины был черного цвета: от шапки и до кроссовок. Одет он был в пальто и зауженные брюки. По мнению одной из жертв, грабитель был иностранцем, говорящем без акцента. Он потребовал отдать ему деньги, мотивируя тем, что иначе будет вынужден ее убить.

Фото: Piter.tv

