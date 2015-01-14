В Твери пьяный мужчина совершил нападение на цветочный магазин ради одной розы за 250 рублей

Полиция быстро отследила преступника по камерам видеонаблюдения.

На территории Тверской области задержан местный житель, который похитил одну розу стоимостью 250 рублей, угрожая при этом продавцу торговой точки ножом. . Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. В полиции отметили, что за помощью обратилась сотрудница магазина в Твери. Они рассказала о разбойном нападении.

В ходе разбирательства полицейскими установлено, что днём в торговый павильон на Тверском проспекте зашёл неизвестный мужчина. Угрожая девушке перочинным ножом, злоумышленник открыто похитил одну розу стоимостью 250 рублей, после чего скрылся. пресс-служба МВД РФ

Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что решился на преступление под воздействием алкоголя. В его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Теперь фигуранту расследование грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф. В текущий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Фото и видео: МВД по региону