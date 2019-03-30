В центре Петербурга на два часа отключат подсветку

Петербург присоединился к акции "Час Земли".

В Петербурге в субботу, 28 марта, с 19:30 до 21:30 погаснет подсветка части Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы. Город на Неве присоединится к международной акции "Час Земли". Об этом сообщили организаторы.

Также подсветку на время отключат и у Казанского собора. В прошлом году в акции участвовали Петропавловская крепость, Троицкий собор, телевизионная башня, Зимний дворец, дом Зингера.

Акция "Час Земли" призывает к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах.

Фото: visit-petersburg.ru