В Петербурге прошел Час Земли (видео)

В городе на Неве выключили подсветку в доме Зингера, на Дворцовой площади, на территории Петропавловской крепости. Темно было и на Адмиралтействе.

Северная столица присоединилась к Часу Земли. Вечером 30 марта петербуржцы заметили, что погас свет в доме Зингера, где располагается офис "ВКонтакте", на Дворцовой площади, а также на территории Петропавловской крепости. Кромешную тьму застали и на Адмиралтействе.

Видео с места событий поделились очевидцы. На кадрах заметно, что улицы для удобства горожан достаточно освещены, но в некоторых местах лишней подсветки нет.

Час Земли - всемирная экологическая акция. В этом году в России она прошла 30 марта и началась в 20:30.

Видео: Piter.tv