"Час Земли": Выборгский замок остался на час без подсветки

Отключение являлось заранее спланированным и, как проинформировало руководство музея, прошло в рамках всемирной акции "Час Земли".

В минувшую субботу, 30 марта, в 20.30 Выборгский замок лишился подсветки ровно на один час. Отключение являлось заранее спланированным и, как проинформировало руководство музея, прошло в рамках всемирной акции "Час Земли".

"Час Земли" - это акция по охране окружающей среды, которая проводится с 2007 года в последнюю субботу марта по всему миру. Наша страна участвует в этом мероприятии с 2009 года. По всему миру в "Час Земли" в знак неравнодушия к будущему планеты традиционно гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира, включая московский Кремль и уникальные памятники исторического центра Санкт-Петербурга.

Целью акции является призыв общества к умеренному потреблению элекроэнергии, а также заботе и бережном отношении к окружающей среде.

В Ленобласти участниками акции также стали музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" близ Марьинского моста через Неву, Ивангородская крепость и некоторые административные здания.

Источник: сетевое издание "Online47"

Фото: "Интересный Выборг"