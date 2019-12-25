"ЧВК Вагнер Центр" продолжит работу в Петербурге

Работа продолжится "соответствии с законодательством РФ" и невзирая на произошедшие в субботу события.

В понедельник, 26 июня, стало известно, что "ЧВК Вагнер Центр" в Петербурге не намерен прекращать свою деятельность. По данным представителей площадки, работа продолжится "соответствии с законодательством РФ" и невзирая на произошедшие в субботу события.

Открытие "ЧВК Вагнер Центра" в городе состоялось в ноябре прошлого года. За это время сотрудники площадки успели реализовать свыше 500 проектов.

Напомним, что после возбуждения уголовного дела по ст. 279 УК РФ (вооружённый мятеж), у здания дежурили силовые структуры. Следственные мероприятия проходили и на других объектах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело против Пригожина не прекратили.

Фото: "ЧВК Вагнер Центр"