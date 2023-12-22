Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил страны за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 марта сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по около 350 выявленным целям противника. В том числе речь идет о двух командных пунктах, 17 опорных пунктах и до 90 позициях полевой артиллерии. ВСУ лишились с выше 380 человек личного состава убитыми и ранеными, двух бронированных машин, пунктов боекомплекта и беспилотной авиации. Во время контрбатарейной борьбы бойцами поражен 120-мм миномёт.

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Фото и видео: Минобороны России