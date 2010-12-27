"Царское село" получит еще два участка Баболовского парка

Еще два участка Баболовского парка передадут под управление ГМЗ “Царское село”. Сообщается, что такое решение принято после запроса депутата ЗАКСа Оксаны Дмитриевой. Постановления утвердил глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Данные парковые зоны “обнаружились” в сентябре 2017 года. Они не были переданы музею-заповеднику, в связи с чем чиновники обратились в администрацию города с просьбой отдать земли в ведение “Царского села”. Георгий Полтавченко дал соответствующее распоряжение Комитету по имущественным отношениям.
Напомним, что практически всем Баболовским парком управляет ГМЗ “Царское село” с 2014 года. До этого времени территорией владела шведская компания, которая собиралась создать там коттеджные участки. Такая ситуация не устроила недовольных жителей Пушкина. Они обратились в суд, который запретил строительство в данном районе.