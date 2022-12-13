"Боятся как огня". Захарова о реакции Госдепа на атаку украинской ДРГ

В МИД РФ прокомментировали слова Мэттью Миллера.

Американская сторона использует любые средства для того, чтобы бы скрыть суть происходящего на региональном конфликте. В частности, для этого коллективный Запад использует киевский режим в собственных целях. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница считает, что представители США обкладывают ложными тезисами свою позицию и подходы для того чтобы мир не понял истинной сути дел.

Это использование любой методики – перевирание, передергивание, искажение фактов, лишь бы кто-нибудь не увидел суть того, чем они на самом деле занимаются. Они как огня боятся того, чтобы все увидели их истинный замысел. <…> Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, посредник… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы на территории Белгородской области, заявил прессе о том, что власти США не поощряют удары Украины по территории России. Однако в Вашингтоне оставляют за Киевом право принимать решения по своей защите.

Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik