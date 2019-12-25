"Ботафого" имеет задолженность перед "Зенитом" по трансферу Артура

В составе сине-бело-голубых форвард провел 36 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Футбольный клуб "Ботафого" имеет задолженность перед "Зенитом" по трансферу нападающего Артура. Об этом сообщает портал Globo.

По информации источника, бразильский клуб должен заплатить сине-бело-голубым 3,1 млн евро. В "Ботафого" отметили, что задержки выплат по трансферу 27-летнего игрока связаны с санкциями. При этом клуб рассматривает продажу Артура. Всего "Зенит" должен был получить за трансфер форварда 10 млн евро.

Напомним, Артур играл в "Зените" с 2024-го по 2025 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)