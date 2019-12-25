Гастроли Красноярского театра кукол: "Мы привезли вам сибирский Питер"

С 28 апреля по 3 мая на сцене Большого театра кукол пройдут "Большие гастроли" Красноярского театра кукол, одного из ведущих российских представителей данного вида искусства.

Проект "Большие гастроли" призван объединять культурное пространство России, создавать сотрудничество театральных коллективов, привлекать новых зрителей. Благодаря этому поклонники театра смогут познакомиться с творчеством других городов, увидеть лучшие работы и новый взгляд на актуальные проблемы.

Это особое мероприятие, особая атмосфера, когда происходит работа в два этапа. Первый — до самих гастролей, который очень сложный и порой невидный, потому что нужно все пошагово спланировать. И второй этап, когда уже приезжаешь и видишь, как театр собирается и работает единым механизмом. А в финале происходит диалог со зрителем, который встает, аплодируя, и ты понимаешь, что мы лучшие, мы — это сила и единство. Эти эмоции потом очень долго в тебе живут, и ради этого стоит работать. Будем надеяться, что и сейчас зритель сможет прочувствовать и будет благодарен, что пришел в наш театр. Анжела Купец, врио директора Большого театра кукол.

Красноярский театр кукол подготовил обширную программу, которая включает работы для зрителя разных возрастов. Для маленьких: фантазийный мир игр с предметами "Мой волшебный носок", история невероятной дружбы "Лиса и заяц", музыкальная сказка об одиночестве "Ужасно скрипучая дверь" и "Папины истории" — спектакль о трогательности родительской любви.

Для более старшего поколения театр кукол представляет: актуальную проблему влияния гаджетов на восприятие окружающего мира "Есть ли жизнь в offline?", историю о глухой девочке "Я — кулак. Я — А-н-н-а", путешествие в абсурдный мир воображения "Хармс" и "Егоркина былина" — погружение в загробный мир, который искушает душу, перед появлением Высшего Суда.

Все спектакли, которые мы привезли, имеют отношение к Питеру. Это постановки Руслана Кудашова и его учеников, молодых петербургских режиссеров. Спектакль для самых маленьких "Мой волшебный носок", который открывает гастроли, из Петербурга. Спектакль, которым мы будем закрываться, "Есть ли жизнь в offline?" — также работа ученицы Петербургской Академии. Вот такой сибирский Питер мы вам привезли. Конечно, с небольшим налетом, потому что, когда режиссеры приезжают из Питера, то у нас они заново обживаются, и спектакль живет новой жизнью. Работы, которые вы сможете увидеть, абсолютно разные и хорошие, за них нам краснеть не придется. Борис Смелянец, врио главного режиссера Красноярского театра кукол.

В первый день гастролей состоялся показ спектакля для взрослого зрителя "Хармс". "Хармс" показывает жизнь глазами знаменитого писателя, его творческие метания, страх нереализованности и нескончаемый поток воображения. В постановке тяжело уловить какую-то логическую связь, события разворачиваются также стихийно, как поток мыслей человека. Все наполнено абсурдом и комичностью. Тут и Пушкин с Гоголем, которые летают на огромном огурце, и бабушки, падающие из окна, и кассирша, которой руки оторвало.

Не обошли стороной в спектакле и свежие события. В одном из фрагментов было рассуждение о человеке, который сам виноват в том, что ему кирпич на голову упал. В данном отрывке перед зрителем предстал герой с проломленной головой и словами, что ему теперь ничего не страшно, ведь он сделал прививку. Такая комическая издевка не покидает постановку от начала до самого конца, что хорошо веселит зрителя.

Онлайн версию "Хармса" также можно посмотреть на интернет-портале "Театр актуальный кукол России".

Фото: Дарья Иванова / Piter.tv, БТК.