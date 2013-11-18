Петербург лидирует по заключению энергосервисных контрактов в России

В преддверии нового учебного года подводим промежуточные итоги по заключению энергосервисных контрактов в образовательных учреждениях Санкт‑Петербурга.

Петербург является лидером среди российских регионов по заключению энергосервисных контрактов, которые позволяют инвесторам модернизировать системы энергопотребления и возвращать вложенные средства за счет экономии на энергоресурсах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе уже заключено 548 таких контрактов на общую сумму почти 2 млрд рублей. Благодаря этому механизму, более 420 школ и детских садов получили новые светодиодные системы освещения, а теплоснабжение модернизировано в почти 100 образовательных учреждениях.

Энергосервисный контракт обычно заключается на 5-7 лет, и благодаря этому механизму в школе № 443 были выполнены работы по модернизации индивидуального теплового пункта, что позволило автоматически регулировать температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. В прошлом году средняя экономия тепловой энергии составила 28%, или почти 650 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Уманском переулке реконструировали наружное освещение.

Фото: Piter.TV