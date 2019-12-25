"Блокадные чтения" пройдут на Левашовском хлебозаводе

Хлебозавод сам по себе уникален — это памятник культуры, сохранивший воспоминания о тяжёлых днях Великой Отечественной войны, когда именно здесь готовились жизненно важные пайки хлеба для осаждённого города.

8 сентября 2025 года в честь трагической даты начала блокады Ленинграда в Северной столице пройдут памятные "Блокадные чтения". Мероприятие начнется ровно в 14:00 на территории исторического Левашовского хлебозавода, где соберутся учащиеся школ Петроградского района, представители группы компаний RBI, местные жители и гости города, чтобы почтить память ленинградцев, умерших в суровую блокаду.

Хлебозавод сам по себе уникален — это памятник культуры, сохранивший воспоминания о тяжёлых днях Великой Отечественной войны, когда именно здесь готовились жизненно важные пайки хлеба для осаждённого города. Сегодняшнее пространство завода преобразилось после реставрации, превратившись в привлекательное сочетание культурного и бизнес-центра, включающего постоянно действующий Мемориал памяти жертв блокады.

В этот раз событие расширяется: рядом с заводом откроется временная выставка — передвижной музей "Музеобус", посвященный легендарной Дороге жизни. Экспозиция, размещённая в автобусе-музее, проработает до 12 сентября включительно. Посетители смогут ознакомиться с редкими архивными материалами, предметами быта тех времён, деталями военной техники, найденными на дне Ладожского озера, а также попробовать себя в роли водителя знаменитой полуторки ГАЗ-АА, сыгравшей важную роль в спасении тысяч жизней и доставке продуктов питания.

По мнению организаторов акции, главная цель чтений заключается не столько в воспроизведении исторических фактов, сколько в возможности прочувствовать историю через судьбы конкретных людей, которым ежедневный кусок хлеба и путь по ледяной дороге означали шанс выжить и сохранить веру в будущее.

Фото: представлено организаторами мероприятия